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Biga'da koronavirüs nedeniyle 2 okulda eğitime erteleme kararı verildi

DHA

Biga'da koronavirüs nedeniyle 2 okulda eğitime erteleme kararı verildi


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü Hamdibey ve Turan mahallelerinde bir ilkokul ile bir anaokulunda eğitim ve öğretimin 5 Ekim'de başlaması kararlaştırıldı.
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki Turan Mahallesi ile Hamdibey Mahallesi Dere Sokak'ta saptanan koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulandı. Karantinanın bitiminin ardından iki mahallede yine yeni vakalar görüldü. Bunun üzerine 24 hanede 15 Eylül'den itibaren karantina uygulanmaya başlandı.
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanarak, Hamdibey ve Turan mahalleleri için yeni kararlar aldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 21/09/2020 tarihi itibariyle anaokulları ve ilkokullarda eğitim ve öğretime başlanacağı gözönüne alınarak, Covid-19 vaka yoğunluğu bulunan sözkonusu yerleşim bölgelerinde ek bazı tedbirlerin alınmasının uygun olacağı öngörülmüştür. Hamdibey-Turan mahallelerinde bulunan öğrencilerimizin sağlığının korunması, bulaşma riskinin asgariye indirilmesi amacıyla Osmangazi İlkokulu ile Şadan Doğan Anaokulu´nda eğitim ve öğretime başlama tarihinin 05/10/2020´ye ertelenmesine, erteleme süreci boyunca Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretime başlaması ertelenen öğrencilere uzaktan eğitim yapılmasına, karantina sürecinin akabinde de bu öğrencilere telafi eğitimi verilmesine, kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına; oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2020-09-19 15:08:37

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