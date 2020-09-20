AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, 'Atatürk demem' diyen Kaftancıoğlu'nu duymadı bile



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu, 'Atatürk demem' diyen Kaftancıoğlu'nu duymadı bile" diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde düzenlenen AK Parti 7'nci olağan kongrelerine; AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe ve belde başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı.

'KAPTAN SAĞLAM BİR ŞEKİLDE DÜMENİN BAŞINDA'

Bayramiç ilçesinde açık alanda gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığı görevini AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta yaptı. Bülent Turan kongrede yaptığı konuşmada, "AK Parti Teşkilatları'nın 19 yıllık tarihi, bir onur tarihidir. Teşkilatlarımız, bu güzel davanın yılmaz savunucularıdır. Kongreler, teşkilatımızın adeta check-up´ının yapıldığı özel günler. Daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik. Önümüzdeki 3 yıl seçimsiz bir dönemi Sayın Erdoğan liderliğinde, güçlü teşkilatlarımızla uyum içerisinde değerlendireceğiz. Bazıları erken seçim iddialarını ortaya atıyor. Hayır, kaptan sağlam bir şekilde dümenin başında. 3 sene Erdoğan´ın Cumhurbaşkanlığında hizmete, siyasete devam edeceğiz inşallah" dedi. Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sen Atatürk düşmanısın diyorlar. Nerede konuştuk böyle bir şey, nerede gördünüz öyle bir şey. Şimdiye kadar bizden, Sayın Erdoğan´dan, Atatürk´ün emanet ettiği bu ülkeye bir tek yanlış gördünüz mü? Mavi Vatan mı bilirdik? Amerika´nın karşısında, Avrupa´nın karşısında dik durmayı mı bilirdik? Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meydanlarda, Çanakkale´de savaşırken bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diye savaşmadı mı? Atatürk´ten sonraki yıllarda fabrikaları kapatan, içe kapanan, `Yurtta Sulh Cihanda Sulh´ü bize yanlış anlatarak, hiçbir yere baktırmayan, 30 milyar ihracatı olan ülke bu ülke değil miydi? Ama hep beraber çalışarak ayağa kalkıp tüm ülkeyi milletimizle birlikte ihya ettik. Yetmez, Amerika´nın karşısında, İsrail´in karşısında bu milletin hakları nasıl savunulur, tüm dünyaya göstermedik mi? Yine aynı şekilde Yunanistan, Fransa gibi ülkelere karşı haklarımızı savunmak için gaz ve petrol arama gemilerimize al bayrağımızı çekerek, Doğu Akdeniz´e, Karadeniz´e ve Ege´ye gururla göndermedik mi? Atatürkçülük heykel yapmakla olmaz; iş yaparak olur, üreterek olur. Bu ülkeyi büyüterek olur. Daha düne kadar bize Atatürk ile ilgili ithamda bulunanların İstanbul İl Başkanı geçen hafta `Ben Atatürk demeyeceğim, sadece Mustafa Kemal derim´ dedi. Sözüm ona Atatürkçü CHP´lilerden bir tek söz çıktı mı peki? Tersten soruyorum AK Parti İl Başkanı, çıkıp da `Ben Mustafa Kemal derim, Atatürk demem´ deseydi ne olurdu? Kıyamet kopardı, kavga çıkardı, tartışmalar olurdu. Ama CHP İl Başkanı, 'Ben Atatürk demem' deyince birkaç milletvekili hariç kimse ağzını açmadı. Kılıçdaroğlu duymadı bile. O birkaç tane kızan vekile de Bayramiç Meydanı'ndan günaydın diyorum, günaydın. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu partiyle şu ankinin sadece isim benzerliği var. Esası, ruhu; bambaşka. Atatürk demişti, dememişti bıraktım bir tarafa. O il başkanı sözde Ermeni soykırımı var dedi mi, demedi mi? Bu bir ihanet değil midir? O il başkanı PKK´nın kurucularından Fransa´da öldürülen Sakine Cansız´ı andı mı, anmadı mı? Bu nasıl Atatürk´ün partisidir ki, teröristi anan, sözde soykırım için var diyen, Atatürk diyemeyen birisini il başkanı yapacak; ama utanmadan bize Bayramiç´te, 'Bunlar Atatürkçü değil' diyecekler. Artık bu seçmen uyanmak durumunda. Anlatacağız, göstereceğiz. Kimin ne yanlış yaptığını göstereceğiz, söyleyeceğiz."

Yapılan kongrelerde, Bayramiç ilçesinde Sadettin Arslan, Ayvacık ilçesinde ise Nazmi Tok Ak Parti İlçe Başkanı seçildiler. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-09-20 19:45:01



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