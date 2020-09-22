

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde av tüfeğiyle vurulan sokak köpeğinin yardımına, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) yetişti. İstanbul'dan Çanakkale'ye giden dernek başkanı Yasin Yılmaz, götürdüğü veteriner kliniğinde tedavisine başlattı.

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde geçen günlerde bir sokak köpeği, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saçmaların omurgaya, sırtına ve kuyruk kısmına isabet etmesi sonucu yaralanan köpeği bulan köylüler, sosyal medya hesaplarından SOHAYKO yetkilileri ile irtibata geçerek, yardım istedi. Bunun üzerine SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul'dan yola çıkarak yaralı köpeği tedavi ettirmek için Pazarköy köyüne geldi.

'TEDAVİSİNE BAŞLANDI ANCAK ARKA BACAKLARINDA HİS YOK'

Yılmaz yaptığı açıklamada, "Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde bir köpek av tüfeği ile vurulmuş. Bu köpeği almaya geldik. Çünkü bu köyde bir veteriner ya da klinik yok. İnsanlar da bizden yardım istedi. İstanbul'dan kalkıp buraya köpeği almaya geldik" dedi. Yaralı köpeği alarak İstanbul'da kliniğe götüren Yılmaz, "Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi. Hemen müdahale edilemediği için vücudunda çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı ancak arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir. İlk olarak bir MR çekilecek. Vücudundaki enfeksiyon azaldıktan sonra da ameliyata alınacak. Tedavisinden sonra yuva arayacağız, umarız şansı bol olur" diye konuştu.

Pazarköy Muhtarı Mehmet Sakar ise olaydan haberinin olmadığını belirterek, "Eğer böyle bir olay yaşanmışsa sorumlu ya da sorumlular bulunarak cezalandırılmalı. Böyle bir olayı tasvip etmemiz mümkün değil" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Burak GEZEN

2020-09-22 17:00:25



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