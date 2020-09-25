Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri 'fırtına' nedeniyle iptal edildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Bu uyarı doğrultusunda, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., GökçeadaKabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli seferlerin iptal edildiği duyurdu.
Buna göre yarın, KabatepeGökçeada hattında gün içerisinde karşılıklı olarak saat 07.00 ve 10.00'daki seferler yapılacak. Saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki karşılıklı seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-09-25 22:51:43
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