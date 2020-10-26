Biga'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4 gündür haber alınamayan ABD vatandaşı 69 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Biga’nın Hamdibey İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Shapsough Bachkhat'dan (69) 4 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ve kokudan şüphelenen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde Bachkhat'ın cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Backhat'ın 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çerkes kökenli olan Shapsough Bachkhat'ın ABD vatandaşı olduğu ve bir süre önce dedelerinin göç etmeden önce yaşadığı Biga'ya gelerek yalnız yaşadığı öğrenildi.

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