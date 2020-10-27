Ezineli AK gençlerden çocuklara boyama kitabı

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, çocuklara boyama kitabı hediye ettiler.

Ezine'de düzenlen ilçe pazarı ve çevresinde çocuklara boyama kitabı hediye ettiklerini belirten Ezine AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Kayhan, “Gençlik kolları olarak bizler her zaman üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Ezine Pazar yeri çevresinde minik kardeşlerimize boyama kitaplarımızdan hediye ettik. Çocuklar boyama kitaplarını çok beğendiler. Geleceğimizin teminatı, güzel Türkiye’mizin yarınları olan çocuklarımıza yönetim kurulu üyelerim ile birlikte boyama kitaplarımızı dağıtmaktan çok mutluluk duyduk. Bundan sonrada gençlerimize durmaksızın hizmet etme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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