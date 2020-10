Assos'ta Cumhuriyet bayramı öncesi işletmeciler hazırlıkları tamamladı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesindeki işletmeciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olan tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Şu an zeytin hasadı yapan kamp işletmecileri, bölgeye gelen tatilcilerin aynı zamanda zeytin hasadı yapıp, yemeklik zeytinlerini de toplayabileceklerini söyledi.

Ayvacık ilçesine bağlı Assos Kadırga Koyu temiz havası, sakin ve doğal yapısıyla son yıllarda turizmin cazibe merkezi oldu. Zeytin hasat dönemine denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yarın öğleden sonra başlayacak. Cuma gününü de izin alarak, Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirecekler için 4,5 günlük tatil öncesi bölgedeki bazı kamp yerleri de hazırlıklarını tamamladı.

'HEM TATİL YAPABİLİR HEM DE YİYECEKLERİ ZEYTİNLERİ TOPLAYABİLİRLER'

Şu an zeytin hasadı yapan kamp işletmecisi Ayşe Coşaran, bölgeye gelen tatilcilerin aynı zamanda zeytin hasadı yapıp, yemeklik zeytinlerini de toplayabileceklerini söyledi. Coşaran, "Assos yeşil ile mavinin buluştuğu tarihi bir kenttir. Her yıl ziyaretçi sayısı artmakta. Görmeye değer bir bölge. 29 Ekim nedeniyle 4 buçuk günlük bir tatil süresi ortaya çıkacak. Bölgeyi görmek isteyenler için bu büyük bir avantaj. Pandemi dolayısıyla da rahat edilecek bir bölge burası. Çadırları olanlar, zeytin ağaçlarının altında huzurlu bir tatil yapabilir. İsteyenler zeytinlikler arasında hem tatil yapabilir hem de yiyecekleri zeytinleri toplayabilir, kendi zeytinlerini kurarlar. İsteyenlere bizler de yardımcı oluruz" dedi.

Kamp işletmecisi Şefiye Seren, bölgenin temiz bir havaya sahip olması nedeniyle turistler tarafından tercih edildiğini söyledi. Bahri Seren ise "29 Ekim tatilinden beklentimiz aşırı derecede değil ama birkaç rezervasyonla birlikte günübirlik müşterilerimiz gelir. Havaların güzel gitmesi de rağbeti arttırır. Bölgede yapılanma olmaması ile doğal güzellikler korunurken, denizimiz de aynı şekilde tertemiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Fatih Emrah ERDOĞAN

