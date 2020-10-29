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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga’da bir okula 'okulum temiz' belgesi verildi

İHA

Biga’da bir okula 'okulum temiz' belgesi verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Tevfik Emin Başarır İlkokulu'na 'Okulum temiz' belgesi verildi.
Biga’da eğitim faaliyetlerine devam eden Tevfik Emin Başarır İlkokulu'na ‘Okulum temiz’ belgesi aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Bayram Ali Dur, “Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme ve İşbirliği Protokolü ' kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulumuzun ekip ruhuyla çok yoğun çalışması sonucunda Okulum temiz belgesini aldık. MEB ve TSE hijyen şartlarını taşıyan bir okul olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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