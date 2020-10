11 yaşında at binip, engeller üzerinden atlıyor Küçük Sudem’in at sevgisi görenleri imrendiriyor Çok sevdiği ata önce koşmayı, sonra da kasaların üzerinden atlamayı öğretti

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde babasının aldığı atla yakından ilgilenen küçük kız, ona önce koşmayı sonra da engeller üzerinden atlamayı öğretti.

Ezine'nin Geyikli beldesinde yaşayan 11 yaşındaki Sudem Dalgıç zamanının büyük birçoğunu at arabacısından alıp, eğittiği Güneş ismindeki atıyla geçiriyor. Küçük kız, atının tımarından, yem ve sulamasına kadar her şeyini kendisini yapıyor.

“Güneş’le aramız çok iyi”

Atına her şeyi kendisinin öğrettiğini belirten Sudem Dalgıç, “Ben hayvanları çok seviyorum, atlara da özel bir ilgim var. Bu at hiç koşmuyordu, ilk önce ona koşmayı öğrettim. Sonrada kasaları dizerek ona atlamayı ve daha sonra da üzerine binerek atlamayı öğrettim. Atımın adı Güneş, onunla aramız çok iyi. Bugüne kadar bana hiç zarar vermedi. Hiç ısırmadı ve tepmedi” dedi.

“Aralarında çok güzel bir arkadaşlık var”

Kızı Sudem ile atı Güneş arasında çok güzel bir arkadaşlık olduğunu kaydeden baba Mücahit Dalgıç, “Sudem’in tüm hayvanlara olan bir sevgisi var. Ama 1 yıldan beridir at istiyorum diyordu. ‘Bana at alırsan, derslerime ve fabrikada çok çalışacağım’ dedi. Ben de o zaman sana bir tane Midilli atı alalım dedim. O da, ‘Midilli atları 35 kilogram taşıyor, ben şuan 35 kiloyum seneye ona binemem’ dedi. Biz de kendi boyuna göre küçük bir at aldık. Ben çok taraf olmamama rağmen yemini, suyunu ben vermeye başladım. İçine girdikten sonra at sevgisi başkaymış. İnşallah Sudem ilerleyen zamanlarda büyük bir ata da sahip olur. Bu at arabasını çeken atlardandı ama Sudem ona koşmasını ve kasaların üzerinden atlamasını öğretti. Kızımı bugün bıraksam sabah akşam atın yanında yatıp, kalkacak. Aralarında çok güzel bir arkadaşlık oluştu. Dolayısıyla eğitim şart mı? Evet, şart. Sudem, atına güzel bir eğitim verdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.