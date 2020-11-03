Çan Belediyesi 20 bin salep fidesini toprakla buluşturuyor

Çanakkale'nin Çan İlçe Belediyesi, üretime dayalı tarımın kalkınması ve desteklenmesi için "Üreten Çan Belediyesi" anlayışı ile projeler üretmeye devam ediyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Pandemi süreci ile yaşayarak öğrendiğimiz ve değerini daha net anladığımız toprak ve gıdanın önemi kara toprağı işliyor, ekiyor ve üretiyoruz. İl ve ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan toprak analizleri sonucunda Çan İlçesin toprak yapısının salep yetiştirilmesine uygun topraklara sahip olduğunu öğrendik. Bizler Çan Belediyesi olarak salebi ekerek Çan çiftçisine öncü olmak istedik. Türkiye'de tarımın desteklenmesi tarımın önemi oldukça önemli bizlerde salep üretimini hayata geçirmek istedik. salebin pazarı büyük burada başarılı olabilirsek daha sonraki yıllarda da Çan tarımı olarak çiftçilerimize öncü olacağız. İnşallah salep üretiminde başarılı olacağız. Cumhuriyet halk partili belediyeler kendi yörelerine has ürünleri ekerek üretime destek oluyorlar. Bizde Çan Belediyesi olarak belirlemiş olduğumuz arazide 20 bin salep fidesini ekerek bu çalışmayı başlatıyoruz. Bizlere üretim de yardımcı olan İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünün ekiplerine, destekleri ile beraber bir çalışma ortamı sağlayarak, düzenlediğimiz çalıştay ile "Çan Topraklarında Salep Üretimi" projemizi hayata geçirmede yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.