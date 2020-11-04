Çanakkale´de sürücülerin ihlalleri dronla tespit edildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, karayollarında kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, `Trafikte Her Yıl Daha İyiye´ sloganıyla, karayollarında kural ihlali yapan sürücüleri dronla denetledi. Denetimlerde sürücülere hem yapılan ihlaller hakkında bilgi verildi hem de görüntüler izletildi. `Yaşam için Kısa Bir Mola´ projesi kapsamında, sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tüneli´nde görsel eğitimler verildi. Dronla yapılan eğitim ve denetim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-11-04 16:20:18
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