Çanakkale´de sürücülerin ihlalleri dronla tespit edildi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, karayollarında kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, `Trafikte Her Yıl Daha İyiye´ sloganıyla, karayollarında kural ihlali yapan sürücüleri dronla denetledi. Denetimlerde sürücülere hem yapılan ihlaller hakkında bilgi verildi hem de görüntüler izletildi. `Yaşam için Kısa Bir Mola´ projesi kapsamında, sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tüneli´nde görsel eğitimler verildi. Dronla yapılan eğitim ve denetim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-11-04 16:20:18



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