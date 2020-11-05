Biga Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Biga Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Biga Belediyesi Meclisi Kasım 2020 ayı Olağan Meclis Toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, 7 gündem maddesi Başkan Erdoğan ve Meclis üyelerince görüşüldü. Toplantıda, yatırım ve cari borç ödemelerinde 9 milyon TL kredi kullanılmak üzere alınacak kesin teminat mektubu için CHP, İYİ Parti ve Meclis Üyesi Zeki Mutlu’nun hayır oyu kullanması dikkat çekti.
Toplantının başında İzmir’de meydana gelen depremle ilgili konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediyemizin Kasım Meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Malumunuz üzere 30 Ekim günü İzmir’de yaşadığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. 91 saat sonra Ayda isimli bebeğimiz enkaz altından kurtarıldı. İnşallah AFAD ekiplerimizin çalışmalarıyla daha güzel haberleri duyarız. Rabbim bu tür acıları inşallah bir daha milletimize ve ülkemize yaşatmasın” dedi.
Meclis toplantısının ilk gündem maddesi 2021 mali yılına ait gelir gider bütçesinin tanzimine dair belediye encümeninin kararları görüşüldü. Başkan Erdoğan, “2021 mali yılına ait gelir gider bütçemizin tanzimine dair encümen kararlarının okunmasına geçilmeden önce bu konuyla ilgili bir teklifimiz olacak. Belediyemizin 2021 mali yılına ait gelir gider ve mali yılını izleyen iki yıl içindeki 2022 ve 2023 yılları gelir gider tanzimini bütçeleriyle, gelir ücret tarifesi ve bütçe kararnamesinin gerekli şekilde tanzim edilmesinin temini için plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesiyle komisyon tarafından rapor ve evraklar üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde verilecek raporların meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülmesini teklif ediyorum” dedi. Başkan Erdoğan teklifin kabulünü meclis üyelerine sundu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Diğer maddelerin görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilip karara bağlanmasının ardından gündemin son maddesi görüşüldü. 7. gündem maddesinde yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere resmi ve özel bankalardan 9 milyon TL kredi alınmasında, bankalara verilmek üzere İller Bankası A.Ş.’den kesin teminat mektubu alınması için, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a yetki verilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Sözcüsü Ergün Tulnay, “Bankalarda olan mevcut borçların yapılandırılması ve daha düşük faizle kredi çekilmesine ilişkin verdiğimiz yetki ve teminat mektubu için kredi kullanıldı mı, kullanılmadı mı?” diye sordu.
Soruyu cevaplayan Başkan Erdoğan, “Temmuz Meclis toplantısında 9 milyon TL kredi kullanılması için için oy birliğiyle yetki vermiştiniz. Biz de sizin vermiş olduğunuz yetkiyi kullanmak için girişimlerde bulunduk. Ne kadar üzücü bir durum ki 150 yıllık geçmiş tarihi olan Biga Belediyesi’ne İller Bankası teminat mektubu olmadan hiçbir banka kredi vermedi. Biz de Temmuz Meclisinden bu yana ucuz krediyi hangi bankadan alabiliriz bunun mücadelesini verdik. Maalesef ki borç yükümüzden dolayı İller Bankası teminat mektubu almadan hiçbir bankadan kredi alamadık. Bu yetkiyi de o yüzden istiyoruz. O vermiş olduğunuz 9 milyon TL’lik kredi yetkisini kullanmadık. Daha önceki Meclis toplantılarımızda 6 milyon TL kullandığımız bir kredi var. Bizim 1.5 yılda kullandığımız kredi Anadolu Bank’tan 3, Deniz Bank’tan 3 olmak üzere 6 milyon TL kredidir. Bu 6 milyon TL ile de daha önceki dönemde yüksek faiz oranıyla kullanılan krediyi kapattık. Bir kısmını da esnafa ödeme yaptık. Yani vereceğiniz yetki daha önce vermiş olduğunuz yetkiyi kullanabilmemiz içindir. İller Bankası’ndan teminat mektubunu aldığımız zaman bu krediyi kullanacağız” diye konuştu.
Başkan Erdoğan, konuşmaların ardından gündem maddesini Meclis üyelerinin oyuna sundu. CHP, İYİ Parti ve Meclis Üyesi Zeki Mutlu’nun hayır oyu kullanmasına karşın, yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılacak olan kredi için İller Bankası’ndan alınacak kesin teminat mektubu yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çanakkale teşkilatına rekor katılım
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale teşkilatına rekor katılım
Çanakkale’de kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de kural ihlali yapan sürücüler drone ile ...
Çanakkale'de 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi
Çanakkale´de sürücülerin ihlalleri dronla tespit edildi
YEREL HABERLER Çanakkale´de sürücülerin ihlalleri dronla tespit ...
Yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi
YEREL HABERLER Yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesine ...
Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
Troya Kültür Rotası yenileniyor
YEREL HABERLER Troya Kültür Rotası yenileniyor
Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere erişim engeli
YEREL HABERLER Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere ...
Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı
Çan Belediyesi 20 bin salep fidesini toprakla buluşturuyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi 20 bin salep fidesini toprakla ...
İzmir depreminde ölen hala ve yeğenleri toprağa verildi
YEREL HABERLER İzmir depreminde ölen hala ve yeğenleri toprağa ...
İzmir depreminde hayatını kaybeden hala ve yeğenleri Çanakkale´de son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER İzmir depreminde hayatını kaybeden hala ve yeğenleri ...
Çanakkale muharebelerinin ilk şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale muharebelerinin ilk şehitleri anıldı
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı
Prof. Dr. Bekler: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20´sini etkileyecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bekler: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X