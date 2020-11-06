Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “07.11.2020 Cumartesi (yarın) KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılacak olup, gün içerisindeki diğer planlı seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.