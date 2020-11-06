Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale) (DHA)ÇANAKKALE'de tedavi gördüğü hastaneden kaçan koronavirüs hastası A.G. (79), Bayramiç ilçesine gitmek için bindiği minibüste yakalandı..

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden kaçtı. A.G., Bayramiç ilçesine gitmek için bindiği minibüste yakalandı.

Bayramiç ilçesinde karantina tedbirleri uygulanan Yiğitler köyünde oturan A.G. koronavirüs testi pozitif çıkınca Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren A.G., kaçıp, minibüsü bindi. Hastane yetkilileri, durumu polis ve Bayramiç Devlet Hastanesi yetkililerine bildirdi.

Bayramiç Otobüs Terminali'nde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri önlem aldı. Minibüsten inen A.G., sağlık ekiplerince alınıp, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs sürücüsü ve içideki yolcuların da 14 gün evlerinde izole olmaları, belirti olması halinde sağlık ekiplerine haber vermeleri istendi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-11-06 18:08:27



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