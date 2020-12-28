Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “28 Aralık Pazartesi günü KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 22.00 ve 29 Aralık Salı günü Kabatepe'den saat 05.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.