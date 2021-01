Biga Belediyesi’nin 2021 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’nin 2021 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Yeni yılın ilk Meclis toplantısında alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Biga Belediye Meclisi Ocak 2021 ayı olağan Meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında 5 Ocak 2020 Salı saat 16:00’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans salonunda pandemi kurallarına dikkat edilerek yapıldı. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın “2021 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Toplantımızda aldığımız kararlarımız ve alacağımız kararlarımız Biga’mız ve Bigalı vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle toplantıyı başlatmasının ardından Denetim Komisyonu seçimine geçildi.

“Burası muz cumhuriyeti değil, hukuk devletidir”

Toplantıda söz alan Başkan Erdoğan, “Biz tazminatını ödemeden hiçbir kimseyi işten çıkartmadık. Takdir edersiniz ki belediye başkanının yetkisinde olan ihtiyaca göre görev değişikliği yapılmıştır. Biz seçimden sonra bazı değişiklikler yaptık, personel ihtiyacı olan alanlara görevi kabul etmeyip çalışma yerlerine gitmediği için ve buna riayet etmeyen idari anlamda tutanakları tutulan arkadaşlarımızı çıkarttık. Bunların da hukuki anlamda süreci devam ediyor. Mahkemenin vereceği karara boynumuz kıldan incedir” dedi.

Millet İttifakı Grup Sözcüsü Ergün Tulnay’ın “karara uyacak mısınız?” sorusuna ise Başkan Erdoğan, “Uyacağız tabi. Burası muz cumhuriyeti değil hukuk devletidir” diye yanıt verdi.

“Yeniceköy Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olsun”

Gündemin 10. maddesi Yeniceköy Mahallesiyle ilgiliydi. Yeniceköy Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 20 metrelik yola isabet eden yapı ve parsellerde yapılan plan tadilatı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Erdoğan, toplantıda bulunan Yeniceköy Muhtarı Recayi Esen’e hitap ederek, “Recayi muhtarım hayırlı uğurlu olsun. Yüzde 30, yüzde 40 farklılıkları kalmadı ve herkesin yüzde 35 oldu. Yeniceköy mahallemize hayırlı olsun” dedi. Muhtar Esen de Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

“Kiracılara kira almama ve yüzde 50 indirim müjdesi”

Gündemin 12. maddesinden ise Biga Belediyesi’nin kiracısı olan esnafa sevindirici karar çıktı. Belediye kiracısı olan işletmelerin faaliyetlerine başlayana kadar kira alınmaması ve diğer kiracılar ile pazar işgal ve diğer harçlardan ise Ocak, Şubat ve Mart 2021 kiralarında yüzde 50 indirim yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Erdoğan, “Esnafımıza ve kiracılarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kent Hizmetleri şirketi çay satmayacak, proje inşa edecek

Millet İttifakı Grup Sözcüsü Ergün Tulnay, son gündem maddesiyle ilgili söz alarak 10 milyon TL’lik kredinin neden alınacağını ve personel alımının belediyeye yük olduğunu söyledi. Konuyla ilgili cevap veren Başkan Erdoğan ise şunları söyledi: “Biz şovmen değiliz. Biz 55 bin kişinin emanetini devraldığımız zaman bu kurumun gerçek durumunu paylaşmak bizim asli görevimizdir. Her sene mali verileri halkımızla paylaşacağız. Bu tabloyu sosyal medyadan paylaştık. 2014 seçimlerinde 169 personelle aldığınız personeli 5 yılda 510’a çıkardınız. Bizim 21 aylık görevimiz boyunca Biga Belediyesi’nin personel sayısı üçbeş kişi arttı. Bize bir tane yapılmayan veya eksik yapılan bir hizmet söyleyin. Biz bütün hizmetlerimize değer, incelik ve detay katarak tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mali programımız çok titiz bir şekilde takip ediyoruz. Başkan yardımcılığında ve şirket müdürlüğünde görev verdiğimiz arkadaşlar bizim inandığımız yol arkadaşlarımızdır. Biz bu kurumdaki çalışmaları takip edemezsek pazar yerinden yıllarca toplanan işgaliye paralarını, kayıp 600 bin TL’yi biz de göremeyiz. Her şeyi kılcal damarına kadar inceliyoruz. Biga Belediyesi emin ellerde bundan siz de rahatsız olmayınız. Şehir Parkı açılmış ve 2,5 milyon zarar edilmiş. Burası neden özelleştirilmesin? Biga Kent Hizmetleri Şirketi çay, tost, satmayacak proje bina, galericiler sitesi, fen işleri şantiyesi yapacak. Halkın ihtiyacı olan projeleri bir an önce hayata geçirecek. Krediye gelirsek 10 milyon TL’lik krediyi biz yarın alıp da kullanmayacağız. Kent Hizmetleri şirketimizin alışveriş yaptığımız özel şirket ve şahıslara 600 bin TL borcu kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde sizin döneminizde temel attığınız Sosyal Konut projemizin ihalesini yapıp bir an önce 100 konutu orta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kazandıracağız. Su ile ilgili ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Biga Belediyesi önceki dönem borçlardan dolayı istediği zaman kredi kullanamadığı için bu 10 milyon TL’lik kredi yetkisini hazırda tutmak için bu krediyi alıyor. Örneğin su ihtiyacımız ile ilgili bir proje başlatmak istiyoruz. Ne yapacağız kredi mi koşturacağız? Yoksa suyu bir an önce Biga’ya getirmek için mücadele mi edeceğiz? Sizlerden istediğimiz 10 milyon TL’lik kredi yetkisi hemen kullanılmayacak, ihtiyaca göre emniyet olarak Belediyemizde bulunacak.”

