Karda aç kalan sokak hayvanlarını su ve mama bıraktılar

Çanakkale’de başlayan kar yağışı yüksek noktalarda etkili oldu. Kirazlı köyü Balaban tepesi mevkii beyaz örtüye bürünürken, sokak hayvanlarını da unutmayan Gençlik Merkezi liderleri, onlara mama ve su bıraktı.

Çanakkale’de bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Yenice ve Çan ilçeleri gibi yüksek kesimlerde yer alan bölgeler yağışların da etkisiyle beyaza büründü. Çanakkale Çan karayolu arasında bulunan Kirazlı köyü Balaban mevkiinde bulunan sokak hayvanları Çanakkale Gençlik Merkezi Liderleri tarafından unutulmadı.

Araçlarına koydukları ıslak ve kuru mamaları yanlarına alan ekipler, buradaki sokak köpekleri ve kedilere verdiler. Sokağa çıkma kısıtlaması ve soğuk havanında etkisiyle kimsenin uğramadığı bölgelerdeki hayvanların yardımına koştuklarını belirten Çanakkale Gençlik Merkezi Lideri Aynur Bozan, “Çanakkale Gençlik Merkezi liderleri olarak sokaklarda yaşayan, barınağı olmayan, aç ve susuz kalan hayvanların mama ihtiyacını karşılıyoruz böyle havalarda. Bunu gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Bizim gönüllü bir grubumuz var. O gönüllü grubunda hayvanlara mama desteği yapmak isteyenlerin yardımlarını alıyoruz öncelikle. Sonrasında bu şekilde onlara mamalarını getiriyoruz, aç ve susuz kalmasınlar diye. Aslında bizim de bir isteğimiz var. İnsanlar genelde bu bölgeye su doldurmaya ya da piknik yapmak için geliyorlar. Ama burada çok fazla sahipsiz hayvan var. Bu sahipsiz hayvanları düşünerek en azından bagajlarında ya da yanlarında kuru ekmek, mama ve su getirirlerse çok seviniriz. Açıkçası tek başımıza biraz zorlanıyoruz. Bu farkındalığı daha fazla kişiye yaymamız gerekiyor. Bu konuda yardımlarını esirgemezlerse seviniriz” dedi.



Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; “Çanakkale il genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, doğu ilçelerinde (Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç) bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) kuvvetli kar (1020 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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