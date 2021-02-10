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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan’dan muhtarlara dizüstü bilgisayar

İHA

Başkan Erdoğan’dan muhtarlara dizüstü bilgisayar

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayara hediye etti.
Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, bir araya geldiği mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulunarak talep ve önerileri dinledi. Biga Belediyesi’nde düzenlenen programa; Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven, Gazi Kemal Mahallesi Muhtarı Fatma Lütfiye Küçükbaşa, Hamdibey Mahallesi Muhtarı Saim Özcan, Sakarya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt, Turan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kaya, Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Süleyman İlhan, Yeniceköy Mahallesi Muhtarı Recayi Esen ve İstiklal Mahallesi Muhtarı Osman Arda katıldı.
Başkan Erdoğan programın ardından mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayarlarını takdim etti. Muhtarlarla bir aile gibi olduklarını belirten Başkan Erdoğan, “Biga’mızın ve muhtarlarımızın çalışmalarına katkı sunacak teknoloji desteğinde bulunmak için bir araya geldik. Halkımızın ihtiyaçlarını, problemlerini, dertlerini ve hizmetlerimizin mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir köprü görevi üstlenen muhtarlarımızla her zaman bir aile gibiyiz. Muhtarlarımız bizim ilçemize birlikte hizmet ettiğimiz yol arkadaşımızdır. Bizler muhtarlarımızdan aldığımız güç ve destek, yine onlara verdiğimiz destekle hizmetlerimizi tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yerel yönetimler bir zincirin halkaları gibidir, güçlü bağlar sayesinde hizmetler halkımıza ulaşır. Biz de bu bağları güçlendirmek adına 9 mahalle muhtarımıza dizüstü bilgisayar hediye ettik. İnşallah bu vesileyle muhtarlarımız hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmaya çalışacaktır. Bilgisayarlarımız muhtarlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Öte yandan hep birlikte bir yılı aşkın süredir Koronavirüs pandemisine karşı mücadele ediyoruz. Bu vesileyle muhtarlarımıza da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Mahalle muhtarları da bilgisayar hediyesi ve desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

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