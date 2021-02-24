Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

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ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de, sahte içki satışı yaparak bir kişinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.K.´nin sahte içkiden zehirlendiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda, M.K.´nin sahte içkiyi A.K.´den aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.K.´nin ev ve iş yeri ile aracında yapılan aramada 110 litre etil alkol, bir kısmı şişelenmiş 183,10 litre sahte rakı ve 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.

A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-24 16:39:53



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