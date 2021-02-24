Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de, sahte içki satışı yaparak bir kişinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.K.´nin sahte içkiden zehirlendiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda, M.K.´nin sahte içkiyi A.K.´den aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.K.´nin ev ve iş yeri ile aracında yapılan aramada 110 litre etil alkol, bir kısmı şişelenmiş 183,10 litre sahte rakı ve 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.
A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-02-24 16:39:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.