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Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor

İHA

Gökçeada’da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor. Hava, deniz ve karadan yapılan aramalarda jandarma komandolar ve AFAD ekipleri de kıyı boyunca uzanan kayalık bölgeleri tarıyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında geçtiğimiz Cuma günü saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye; sahil güvenlik botları, aramakurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edilmişti.
Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine önceki gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu'nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut'un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılmıştı.
Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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