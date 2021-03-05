'Yüksek riskli' Çanakkale´de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı



Cemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `yüksek riskli´ kategoride bulunan Çanakkale´de, sıcak havanın etkisiyle sokak ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Turuncu kategoride yer alan kentte, vaka sayısının daha da artıp, rengin kırmızıya dönmemesi için denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları megafon ile tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadelede, 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu kapsamda 'çok riskli' kategoride bulunan iller dışındaki diğer illerde, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Uzmanlar ise özellikle yüksek riskli ve orta riskli kategoride bulunan illerin koronavirüs tedbirlerine, kontrollü normalleşme sürecinde uyması gerektiğini vurguladı. 'Yüksek riskli' illerin yer aldığı turuncu kategoride bulunan Çanakkale´de, sıcak havayla birlikte kordon boyuna akın eden vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı.

POLİS EKİPLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Kentte polis ekipleri devriye gezerek, megafonla vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları yönünde uyardı. Polis kontrol noktalarında durdurulan sürücüler de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Çanakkale'deki vaka sayılarının daha da artıp, kırmızı kategoriye geçmemesi için ekipler yoğunluk oluşan bölgelerde vatandaşları uyardı. Açık olan iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı da denetlendi.

'KORONAVİRÜS YOK GİBİ DAVRANIYORLAR'

Kurallara dikkat edilmediğini söyleyen Serkan Okatan, "İnsanlar maskelerini takmıyor, sosyal mesafeye uymuyorlar. Koronavirüs yok gibi davranıyorlar. Bu da koronavirüsün çok daha artmasına neden oluyor. Bireylerimiz daha düşünceli olmalı. Zihniyetleri bu konuda daha çok geliştirilmeli. Dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgında hep birlikte olup, salgının önceliği olan maske, sosyal mesafe, dezenfektan, toplu alanlarda kalabalık oturmama gibi konulara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Kordon boyunda gezen Ergün Ortaç ise, "Bu kurallara uymazsak, biz daha çok evlere kapanırız. Lütfen kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyenimize dikkat edelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞENNedim BAYHAN

2021-03-05 09:30:19



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