Çanakkale'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

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ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., jandarma tarafından yalanarak, gözaltına alındı. İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., Yenice ilçesinde yakalandı. İ.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-16 17:27:17



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