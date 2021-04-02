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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Valisi Aktaş, korona virüs denetiminde

İHA

Çanakkale Valisi Aktaş, korona virüs denetiminde

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ‘Dinamik Denetim Süreci’ genelge kapsamında kentte korona virüs (Covid19) denetimlerine katıldı.
Dinamik denetimler kapsamında kordon bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnaf ile bir süre görüşen Vali İlhami Aktaş, esnaflara uygulanması gereken tedbirler hakkında bilgiler vererek, salgının kontrol altına alınabilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Vaka artışının Çanakkale’de kontrol altına almak için hareketliliğin azalmasının önemine değinen Vali İlhami Aktaş, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti.
Aktaş’ın Kordon bölgesinde gerçekleşen korona virüs denetlemelerine İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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