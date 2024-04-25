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        Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda Şafak Ayini ile anıldı

        ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 07:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:50
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        Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda Şafak Ayini ile anıldı
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        ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 109 yıl önce savaşta hayatını kaybeden atalarını törenle andı.

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 109 yıl önce savaşta hayatını kaybeden atalarını törenle andı. Törene, Çanakkale'nin ilçesi Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Avusturalya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wiston Peters, Avusturalya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli ülkelerin üst düzey yöneticileri katıldı.

        'ÇIKARMANIN YAPILDIĞI TOPRAKLARDA SAATLER ÖNCESİNDE HAZIR BEKLEDİLER'

        Avustralya ve Yeni Zelanda'dan anma töreni için gelen binlerce kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içerisinde saatler öncesinde hazır bekledi. Törenin yapıldığı alanda kurulan led ekranlarda savaş ile ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin tanıtıldığı videolar yayınlandı. Törende Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin yanı sıra ilahiler sunuldu. Çelenk koyma töreni ise saat 05.57'de başladı. Şafak vakti başlayan programda, Avusturalya Başbakan Yardımcısı Richard Marles ve Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Wiston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okudu.

        Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale'nin ilçesi Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları okundu. Anzak Koyu'ndaki tören, Papaz tarafından yapılan duayla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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