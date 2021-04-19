Çanakkale’ye trafik eğitim parkı yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yapımı tamamlanan trafik eğitim parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trafikte daha eğitimli ve bilinçli bireylerin önemine değinen AK Parti Grup Başkanvekili Av ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları en iyi şekilde hayata hazırlamak en büyük görevimiz. Geleceğin trafiğinin şekillendirilmesinde ve planlanmasında bu eğitim parkları oldukça önemli. Çocuklarımız buradan öğrenecekleri sayesinde yarının trafiğinde daha bilinçli, daha eğitimli birer birey olarak yer alacaklar. Burada çocuklarımız, trafik bilincini ve kültürünü öğrenirken aynı zamanda eğlenceli zamanlar geçirecek” dedi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü sınırları içerisinde bulunan Teknopark bölgesinde faaliyete hazır hale gelen trafik parkı hakkında bilgi veren Turan, “Teknopark bölgesinde 2.350.000 TL bedel ile yapıldı. Bu bedelin 1.500.000 TL kısmı İller Bankası tarafından hibe olarak verildi, geri kalanı ise İl Özel İdaresi kaynaklarıyla tamamlandı. 4 dönümün üzerinde yer alan parkurumuzda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza trafik bilincini ve kültürünü oluşturmak için içerisinde; 1 adet eğitim binası, 2 adet depo binası, 3 adet rezerv bina, çelik yaya üst geçidi, araç tüneli, oyun parkları, tribün ve kule binası, trafik yönlendirme levhaları ile sinyalizasyon sistemleri, bitkisel ve yapısal peyzaj uygulamaları bulunmaktadır. Trafik eğitim parkının yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Çanakkaleli çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimizin standartlarının yükselmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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