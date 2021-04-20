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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale´de 2 köy, karantinaya alındı

DHA

Çanakkale´de 2 köy, karantinaya alındı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy ve Çakır köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Karaköy ve Çakır köyleri, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 14 günlük karantina uygulaması, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. 
Karantina kararı nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı. Jandarma ekipleri ise köy girişlerinde önlem alacak. Köylerden 14 gün boyunca çıkması yasaklananların ihtiyaçları, muhtarlıklar ve Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.
Köylerde muhtarlar ve imamlar tarafından sık sık anonslar yapılarak, halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılarda bulunulacak.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez
2021-04-20 15:20:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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