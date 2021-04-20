Çanakkale´de 2 köy, karantinaya alındı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy ve Çakır köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Karaköy ve Çakır köyleri, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 14 günlük karantina uygulaması, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

Karantina kararı nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı. Jandarma ekipleri ise köy girişlerinde önlem alacak. Köylerden 14 gün boyunca çıkması yasaklananların ihtiyaçları, muhtarlıklar ve Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.

Köylerde muhtarlar ve imamlar tarafından sık sık anonslar yapılarak, halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılarda bulunulacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-04-20 15:20:55



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