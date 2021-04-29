Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 100 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Lapseki ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan İ.S.ve M.Y. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Lapseki ÇANAKKALE, (DHA)
2021-04-29 19:23:16
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