Çanakkale'de vatandaşlar pazar yerlerine koştu

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Çanakkale’de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında pazar yerleri 8 gün aradan sonra yeniden açıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Pazar yerlerinde vatandaşlar istediği ürünü uygun fiyatlı bulabildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında pazar yeri esnafı, Ramazan Bayramı öncesi bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verildi.

İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Belediyesi Kapalı Pazar yerine giden vatandaşlar, kısa süreda alışveriş yaparak evlerine döndü.

Pazar yerinde sabah saatlerindeki kalabalık bir süre sonra yerini sakinliğe bıraktı.

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