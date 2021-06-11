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Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

DHA

Biga'da uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı


Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.B., M.T., A.G., B.Ö., O.Ö., U.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda yarım kilo metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
Ekiplerin düzenledikleri bir diğer ayrı operasyonda ise İstanbul´dan Biga´ya uyuşturucu madde getiren Ö.D., otogarda yakalandı. O.D.´nin üzerinde 7 gram eroin ve çeşitli uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-06-11 15:44:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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