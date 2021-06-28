Ata Demirer'den 'Bozcaada sahilleri temiz' mesajı



Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada'da görülen müsilaj tatilcileri tedirgin ederken, turizmcileri de kaygılandırdı. Bozcaada sevgisiyle bilinen oyuncu Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı video ile ada sahillerinde müsilaj olmadığını belirtti.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı´nda aylardır bitmek bilmeyen müsilajın Kuzey Ege´deki turizm cenneti Bozcaada da görülmeye başlanması tatilcilerin tedirgin olmasına neden oldu. Tatilini Bozcaada'da geçiren ve adaya olan sevgisiyle bilinen oyuncu Ata Demirer ise sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ada sahillerinde müsilajın olmadığını ancak lodosla adanın kıyılarına vurduğunu belirti.

Demirer, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlar merhaba. Müsilaj meselesini çok soruyorsunuz. O yüzden şu mesajı bırakayım dedim. Poyraz estiği sürece Kuzey Ege'de müsilaj problemi olamaz. Çünkü müsiller Çanakkale Boğazı'ndan çıkıyor. Limni'ye, Atina'ya, açık denizlere doğru atılıyor. Rüzgar alıp o tarafa götürüyor, akıntı o yönde. Ama ne zaman lodos eser o zaman müsilaj oluyor. Lodos da yazın bir kere, iki kere, üç kere olur. Haberiniz olsun şimdiden iyi tatiller." FOTOĞRAFLDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2021-06-28 15:09:10



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