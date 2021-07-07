Çanakkale'de yaralı caretta caretta tedaviye alındı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde baş kısmından yaralanan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökçeada ilçesinde yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, caretta carettanın baş kısmında yumuşak ve sert doku travması bulgularıyla uyumlu lezyon olduğu belirlendi. Yaralı caretta caretta Çanakkale'ye getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde tedavisine başlandı.

Tedavi süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Meltem Dimişgi tarafından takip edilen caretta caretta, tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi teslim edilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-07-07 14:06:46



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