Çanakkale'de orman yangını (3)



ŞARKICI YUSUF GÜNEY DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Çanakkale´nin Bozcaada ilçesinde Pavli Çamlığı'nda saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan 1,5 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı.

Çam ormanının zarar gördüğü yangında, bir de depo olarak kullanılan ahşap yapı kül oldu. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesinin yanı sıra vatandaşlar da su tankerleri ve yangın tüpleriyle destek verdi. Tatilini Bozcaada´da geçiren şarkıcı Yusuf Güney olay yerinden geçerken, kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarına katıldı. Güney, "Tesadüfen buradan geçiyordum. Jandarma ekiplerimize ne yapabiliriz diye sordum. Sonra esnafımızdan, kaymakamlığımızdan yangın tüplerini topladık. En azından soğutma işlemine yardımcı olmaya çalıştık. Şu anda bir tehlike yok" dedi.Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2021-07-08 17:32:50



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