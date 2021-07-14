Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın"

İHA

Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andı.
15 Temmuz gecesi güvenlik güçleriyle beraber Türk milletinin destan yazdığını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin beşinci yılındayız. Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 5 yıl önce bugün genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ülkesinin sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir. Polisi, askeri ve sade vatandaşıyla 251 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşup şehit olmuş, binlerce vatandaşımız ise yaralanmış gazilik payesi kazanmıştır. Ordumuzun içine yuvalanan vatan hainleri tarafından ise tarihte görülmemiş bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar vicdansızca bombalanmıştır. Elbette ki vatan millet sevdalısı, demokrasi yanlısı herkes ülkesinin işgal girişimine sessiz kalmamış ve hainlere dur diyerek gerekli dersi vermiştir” dedi.
“Hiç kimse ülkemizi istikbaliyle sınamaya kalkmasın” diyen Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
“O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Bu millet ‘Bir yürek bir de kürek yeter’ diyen Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş’un Çanakkale savunmasında düşmana silahla, kürekle ve taşla saldırdığı gibi 15 Temmuz’da da tanka yumruk, savaş uçağına taş fırlatmıştır. Çünkü bu millet sarsılmaz imanı, vatan ve bayrak aşkıyla destan yazmaya her daim hazırdır. Ama milli şairimiz, Biga mebusumuz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım." dizelerinde ifade ettiği gibi hiç kimse bu ülkeyi ve milletini istikbaliyle sınamaya kalkmasın. Allah’ın izniyle ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainlere karşı el ele, kol kola aydınlığa yürüyeceğiz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ne zaman bir ve beraber olursak, ne zaman kucaklaşıp kenetlensek bizim başaramayacağımız, bizim karşı duramayacağımız hiç bir düşman, hiçbir zorluk yoktur. Üzerinden 5 değil, 50 değil 500 yıl geçse bile 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki Belediye Başkanı: 15 Temmuz'da feribotlar çalışsaydı Lapseki'ye müdahale edilebilirdi
YEREL HABERLER Lapseki Belediye Başkanı: 15 Temmuz'da feribotlar ...
Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir"
YEREL HABERLER Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya ...
AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır
YEREL HABERLER AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm ...
Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
Takla atan otomobilde can pazarı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde can pazarı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki lavantaların hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki lavantaların hasadı ...
Vali Aktaş talepleri yerinde dinledi
YEREL HABERLER Vali Aktaş talepleri yerinde dinledi
Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi
YEREL HABERLER Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi
Kaybolan 55 koyun, drone ile buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 55 koyun, drone ile buldu
Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ...
Srebrenitsa Soykırımı 26. Yıldönümünde Biga’da anıldı
YEREL HABERLER Srebrenitsa Soykırımı 26. Yıldönümünde Biga’da anıldı
Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı açıldı
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı açıldı
Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı açıldı
YEREL HABERLER Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı ...
Çan’da Pazar yerine aşı noktası kuruldu
YEREL HABERLER Çan’da Pazar yerine aşı noktası kuruldu
Sporda başarı tesadüf değildir
YEREL HABERLER Sporda başarı tesadüf değildir
15 Temmuz'u anlamak
YEREL HABERLER 15 Temmuz'u anlamak
Biga'ya kampüs müjdesi
YEREL HABERLER Biga'ya kampüs müjdesi
55 yaşında liseyi bitirdi
YEREL HABERLER 55 yaşında liseyi bitirdi
ÇOMÜ Hastanesinden bir ilk daha
YEREL HABERLER ÇOMÜ Hastanesinden bir ilk daha
Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı
YEREL HABERLER Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine ...
Çanakkale Valiliğinden varyant uyarısı
YEREL HABERLER Çanakkale Valiliğinden varyant uyarısı
Çanakkale'de orman yangınlarına karşı tedbirler denetlendi
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangınlarına karşı tedbirler ...
Başkan Makas'tan Başkan Çetin'e tepki
YEREL HABERLER Başkan Makas'tan Başkan Çetin'e tepki
Çanakkale'de 8 bin adet yavru alabalık derelere salındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 8 bin adet yavru alabalık derelere ...