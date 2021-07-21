Zıpkınla avlanırken kaybolmuştu; arama çalışmaları sürüyor



Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı'nda, 2 gün önce zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Emin Atik Meral'i (54) arama çalışmaları devam ediyor.

Bozcaada'da 19 Temmuz günü Emin Atik Meral, eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ile denize girmek için Çayır Plajı'na gitti. Emin Atik Meral, saat 16.30 sıralarında, balık avlamak üzere şnorkel, zıpkın ve paletle denize girdi. İki saat denizden çıkmayan Meral için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına karadan ve denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleriyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve UMKE katılıyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Ercan Oran ile Emin Atik Meral'i arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin tüm imkanlarıyla, kaybolan Meral için arama ve kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Vali Aktaş, "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz, kaybolan vatandaşımızın ailesine sabır diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2021-07-21 16:52:45



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