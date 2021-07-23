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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yenice’de vatandaşın taleplerini dinledi

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Yenice’de vatandaşın taleplerini dinledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Yenice Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Günay ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın’ın da bulunduğu buluşmada İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali İlhami Aktaş, vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinlediler. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Aktaş, daha sonra yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği binasını gezdi. Yenice’ye bağlı Karaköy’ü de ziyaret eden İnce, altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında Karaköy Muhtarı Mehmet İnce’den bilgi alarak, köy sakinleri ile sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Karaköy sakinleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Vali Aktaş’ı aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

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