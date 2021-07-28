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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı

İHA

AK Parti’li Turan, Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, Türkiye’nin 7’nci, Çanakkale’nin ise tek Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli ürünü olan Bayramiç Beyazı hasat etkinliğine katıldı.

Dünyada yalnızca Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında yetişen Bayramiç Beyazı'nın hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ile üreticiler katıldı. Hasat etkinliğinde bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, “Bayramiç bize tarihin bir emaneti, huzurun Kazdağları’nın en özel bir kenti. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy’un doğduğu ve büyüdüğü çok kıymetli hatıraların olduğu özel topraklar. Zaten Çanakkale’miz, şehitlerimizin emaneti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıkmaya başladığı, kahramanlıklarını gösterdiği en özel kentimiz. Biz bu bölgeye, millete ve Çanakkale’nin tarihine omuz vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün de bu Çanakkale markasına büyük güç katacak, omuz verecek çok özel bir tören için bir aradayız. Bayramiç Beyazı, Kazdağları’nın eteğinde, çok özel havasıyla ve endemik yapısıyla diğer nektarinlerden ayrılan; aroması, kokusu ve rengiyle ve uzun raf ömrüyle özel bir ürünümüz. Çanakkale’miz zaten bir tarım kenti. Birçok ilde birkaç başlık varken Çanakkale’mizde, tarımdan ormana, sanayiden, turizme çok kıymetli yatırımlar ve imkanlar var. Çanakkale’mizde tarımla ilgili baktığımızda 115 farklı ürün üretilmekte bu 115 ürünün de 47 tanesi de Türkiye’de ilk 10 üretim içerisinde. Yani, ezbere yapılan bir tarım değil, özellikli, teşvik ve desteği olan çok özel ürünler. Hatta bunun yanında, kapya biber, nektarin, yulaf ve şeftali gibi bazı ürünlerde de Türkiye’de birinci olmamız, en çok bizden çıkıyor olması Çanakkale’miz adına büyük bir gurur vesilesi” dedi.

“250 bin ağaçta 15 bin ton üretim bekleniyor”
600’e yakın Bayramiç üreticisinin 250 bin ağaçtan 15 bin ton Bayramiç Beyazı ürünü beklediklerini ifade eden Turan, “Burada sadece Bayramiç Beyazı ile ilgili üretim yapan 423 üreticimiz var. Bunlar resmi rakamlar, toplamda 600’e yakın arkadaşımız var. 250 bin ağaçta 15 bin ton şeklinde bir üretim bekleniyor. Bugünkü törenimizin anlamı çok daha özel. Türkiye’mizde çok az olan Avrupa Birliği’nin Coğrafi İşaret Tescilinin olduğu ürün sayımız sadece 7. yani, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de tescillediği ürün sayısı 7. Çanakkale’mizde bir ilk olarak Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alan ilk ürünümüzün kutlamasını yapıyoruz. 16 Nisan tarihi itibariyle Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde Bayramiç beyazımızın tescili yapıldı” diye konuştu.

Turan konuşmasının devamında, “Bayramiç Beyazı bundan sonra daha özel tanıtılacak, Avrupa’nın zincir marketlerinde daha fazla yer alacak ve ihracat pazarında daha rahat yollar bulacak. Şimdi de ekonomik değerini arttırmak için yeni adımlar atmaya çalışıyoruz. Bugün bu güzel tarlanın içerisinde, Ziraat Odamızın ev sahipliğinde bu yılın hasat törenini yapıyoruz. İstiyoruz ki gelecek yıllarda uluslararasına varan büyük etkinlikleri hep beraber yapalım. Türkiye’de 7 tane olan, Çanakkale’de ise tek olan bu tescil çok özel ve kıymetli bunun duyurusunu her yerde yapalım. Bayramiç beyazı daha yolun başında. İsteriz ki nektarin olarak değerlendirilen, marketlerde klasik şeftali gibi gördüğümüz bu ürünümüzün, bundan sonra çocuk maması gibi, dondurma gibi birçok alanda yan ürünlerini de üreterek daha büyük bir ekonomik değer elde etmeye başlayalım” ifadelerine yer verdi.

Hasat etkinliğinin ardından Bayramiç Hükümet Konağı'nın açılışı yapılıp, Bayramiç Beyazı coğrafi işareti için katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil belgeleri de Bayramiç Kaymakamı Adem Eser'e teslim edildi.

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