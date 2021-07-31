AK Parti’li Turan’dan MHP’ye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Turan’dan MHP’ye ziyaret

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Yenice'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında MHP Yenice İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti’li Turan’dan MHP’ye ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Yenice’de gerçekleştirdiği programlar kapsamında MHP Yenice İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: "Cumhur İttifakı'mızın önemli paydaşı olan MHP ile kutlu bir yolda yürümeye devam ediyoruz. Önceden dediğimiz gibi altını bir daha çiziyorum, MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Çanakkale’mizde de uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, yerli ve milli bir mutabakat, millet ve ülke için bir araya gelinmiş bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı bu toprakların adeta çimentosudur. Bu amaçla yol arkadaşımız, refikimiz MHP Yenice İlçe teşkilatını ziyaret ettik. Başta MHP İlçe Başkanı Yener Korkmaz olmak üzere tüm MHP teşkilat üyelerine bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bu topraklara hizmet etmeye, hemşehrilerimiz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Ziyarete; AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan ve yöneticiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Homeros Troya'sında 150'nci yıl kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Homeros Troya'sında 150'nci yıl kazı çalışmaları ...
Vali Aktaş, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aktaş, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
Başpehlivan Aktürk, Lapseki Belediyesi ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
YEREL HABERLER Başpehlivan Aktürk, Lapseki Belediyesi ile ...
Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak
YEREL HABERLER Çanakkale'de ormanlara giriş 1 ay yasak
Çanakkale’de ormanlara girişler 1 ay süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ormanlara girişler 1 ay süreyle ...
Bigaspor Başkanı Özkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Bigaspor Başkanı Özkan güven tazeledi
Çanakkale’de ihracat arttı, ithalat azaldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ihracat arttı, ithalat azaldı
Emre Deniz'in organları 3 hastaya umut oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Emre Deniz'in organları 3 hastaya umut oldu/ Ek ...
Yenice’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Yenice’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Emre Deniz'in organları 3 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Emre Deniz'in organları 3 hastaya umut oldu
Çanakkale'de jandarma operasyonu; kenevirleri 'Roket' buldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de jandarma operasyonu; kenevirleri 'Roket' ...
Çanakkale’de 13 yaşındaki Emre’nin organları 3 kişiye umut olacak
YEREL HABERLER Çanakkale’de 13 yaşındaki Emre’nin organları 3 kişiye ...
Çan'da Streetball Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Çan'da Streetball Turnuvası başladı
Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler
YEREL HABERLER Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon ...