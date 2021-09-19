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Beş bin yıllık Troya tarihine ışık tutan ve geçmişten bu zamana kadar birçok eserin yer aldığı Troya Müzesi’ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü verildi.

2020 yılında, Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü’nü alan Troya Müzesi'ne, şimdi de Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü verildi.



İlk Türk Müzesi

Troya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi ile Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülleri'nin her ikisini birden alan ilk Türk müzesi oldu.

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