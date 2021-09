Bakan Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışını yaptı

Burak GEZEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Sehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dışarda ve içerde düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilerimize sizlerin huzurunda en derin şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur, şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirdiği Çanakkale programı kapsamında, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yanık, ardından da Barbaros Mahallesi'nde yapımı geçen yıl tamamlanan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katıldı.

Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın; 'ben Çanakkale'ye gideceğim zaman nerede kalacağım' endişesi yaşamadan gelip kendi evi gibi konaklayabileceği bir ev yapmış bulunuyoruz. Bugün Sayın Bakanımızın katılımıyla resmi açılışını yapıyoruz ve misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yaptığı konuşmada, "Aziz vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Dışarda ve içerde düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilerimize de sizlerin huzurunda en derin şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Gösterdikleri onurlu ve inançlı duruşlarından dolayı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına saygı, sevgi ve takdir duygularımı öncelikle ifade etmek isterim. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur, şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu şuur, biliyoruz ki Anadolu topraklarında 1071´den başlayarak Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Mücadelesi ruhuyla mayalanmış, 15 Temmuz destanıyla kendisini bütün azametiyle bir kez daha göstermiştir. Bunun için Çanakkale deyince yaşadığımız heyecan, büyük bir anlam taşıyor. Çanakkale´yi geçilmez kılan ruh, Alparslan´ın, Fatih´in, Mustafa Kemal´in, Seyid Onbaşıların ruhudur. Onlardan bizlere sirayet ederek en son 15 Temmuz´da milletimizin şahsında ete kemiğe bürünmüş olan ruhtur. Bu milli ruhla ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı kendimiz için bir onur ve vefa meselesi olarak görüyoruz" dedi.

"Çanakkale bizim için tarihimizdeki rolü sebebiyle apayrı bir sembolik öneme sahiptir. Çanakkale bizim için öncelikle vatan demek, istiklal, istikbal, hürriyet demektir. Çanakkale demek şehitlerdir, gazilerdir, kahramanlık hikayemizdir. Çanakkale imandır, cesarettir, birlik, beraberliğimiz ve bayrağımızdır" diyen Bakan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun için 'Çanakkale' adı, vatana duyulan sevginin, coşku ve heyecanın adıdır. Bugün açılışını yaptığımız hizmet binamızı da böyle bir anlayışın eseri ve somut ifadesi olarak görüyorum. Şehit Yakınları ve Gazievimiz, Çanakkale´de bilhassa daha bir anlam ve özellik kazanmakta, şehrimize daha bir yakışmaktadır. Bunun mutluluğunu burada sizlerle yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Milletimizin emanetlerine ve asil evlatlarına sahip çıkmak, ihtiyaç duydukları her alanda onların yanında olmak bizim hem halkımıza hem vatanımıza borcumuzdur. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve huzurlarını sağlayacak hizmetleri gerçekleştirmek vazgeçilmez hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla, geliştirdiğimiz yeni hizmet modelleriyle en iyisini yapmanın daima gayreti içindeyiz. 2018 yılının şubat ayında temelleri atılan hizmet binamız, kapasitesi ve her türlü müştemilatıyla beklentilerimize en iyi şekilde cevap verecek nitelikte. Ülkemizde bir ilk olan 'Şehit Yakınları ve Gazievi' mizin yapımıyla, 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek, onların buluşmaları ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca iletişim imkanları ve dayanışmaları güçlendirilerek manevi ve sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olunacaktır. Evimiz, 80 yatak kapasitesiyle bu ihtiyacın giderilmesine önemli katkıda bulunacak niteliktedir. Bununla beraber, yapılan yatırımların ve kaynaklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesi için de gereken çabayı mutlaka göstermek durumundayız. Var olan kapasitemizi bütünleşik bir sosyal hizmet anlayışıyla ve yöntemiyle çok daha verimli düzeyde kullanmaya özen gösteriyoruz. Nitekim, geçtiğimiz süreçte hizmet binamız pandemi sebebiyle açılamamasına rağmen, Bakanlığımız kuruluşlarında kalan vatandaşlarımızın kullanımına imkan verilmiş, sosyal izolasyonu sağlamada yeni, modern ve konforlu bir alternatif olmuştur. Bundan sonra ise, özellikle talebin az olduğu dönemlerde, Bakanlığımıza bağlı bakım ve rehabiliatasyon merkezlerimizden faydalanan engelli bireylerin ve refakatçilerinin geçici konaklamaları için kullanılmasına imkan verilecektir. Ayrıca Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı ek ünite olarak da hizmet sağlanacaktır."

GAZİEVİ KURDELE KESİLEREK AÇILDI

Bakan Derya Yanık, hükümet ve bakanlık adına sosyal refahı ve huzuru sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "83 milyonluk Türkiye ailesinin birlik ve esenlik içinde yaşamasını sağlayacak adımları kararlılıkla atmak bizim şiarımızdır. Kahraman şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına olan saygı ve bağlılığımızın en önemli nişanesi daha çok çalışmak, daha çok hizmet etmek olacaktır. Bu duygu ve temennilerle, hizmet binamızın güzel işlere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak üzere buluştuğumuz bu açılış vesilesiyle tüm gazilerimizin ve gazi milletimizin Gaziler Günü'nü tekrar tebrik ediyor, bütün şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin 100'üncü yıl dönümünün ise bu açılışa ayrı bir anlam kattığını söylememe herhalde gerek yok. Yaşayanlara minnet ve saygıyla şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha minnetle yad ederek, bu evimizin Çanakkale´ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gazievimiz Çanakkale´ye ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'ni gezdi. DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENNedim BAYHAN

2021-09-19 16:38:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.