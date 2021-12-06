Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’de beklenen hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün, KabatepeGökçeada ve GeyikliBozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

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