Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de sağanak yağış sırasında yıldırım düşen fabrikanın rüzgar enerji santralinin pervanesi alev aldı. İtfaiye ekibi, pervaneye su sıkarak alevleri büyümeden söndürdü.
Ezine ilçesinin Balıklı köyünde bulunan peynir suyu işleyen fabrikanın rüzgar enerji santraline yıldırım düşmesi sonucu, pervanelerden biri alev alarak yanmaya başladı. Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ezine Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye aracının merdivenine çıkan itfaiye erleri, pervaneye su sıkarak alevleri büyümeden söndürdü. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ
2021-12-13 15:59:56
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