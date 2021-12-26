Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale’ye geldiler Bulgaristan’a gitmek için kaçak olarak bindikleri tırda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler, dorsenin brandasını yırtarak yardım istediler Avrupa hayalleri Çanakkale’de son buldu

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Edirne’de uyku molası veren Bulgar plakalı tırın dorsesine gizlice binerek Sofya’ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine kadar geldiler. Yolda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler aracın dorsesinin brandasını yırtarak yoldaki vatandaşlardan yardım istediler.

Bulgaristan’dan yüklediği Alüminyum hurdasını İzmir’e taşırken Edirne’de mola veren Bulgar plakalı tırın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa’ya gitme hayali, Küçükkuyu’da son buldu.

Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan’a değil de İzmir’e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.

Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112’yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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