ÇOMÜ, dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500’de

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), dünya genelinde SCImagoInstitutionsRankings (SIR) 2022 sıralamasında 3 ayrı kategori de ilk 500’e girdi.

SCImagoLaboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı en objektif küresel sıralamalardan biri olarak kabul edilen SCImagoInstitutionsRankings (SIR), 2022 sonuçları açıklandı. Açıklanan listede dünya genelinde 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8 bin 84 akademik ve araştırma odaklı kurum yer alırken Türkiye’den ise 132 üniversite dahil edildi. Araştırma, İnovasyon ve toplumsal etiği kategorilerinde ve 17 göstergeden oluşan metodoloji kullanılarak yayımlanan listede, ÇOMÜ Toplumsal Etki Sıralamasında 244’üncü, Yenilik Sıralamasında 425’inci, Araştırma Sıralamasında ise 436’ıncı sırada yer aldı.

Türkiye sıralamasında 49’uncu sırada

Öte yandan SCImagoInstitutionsRankings 2022 dünya sıralamasında ÇOMÜ; Dünya ve Gezegen Bilimleri Alanında 543’üncü, Enerji Bilimleri Alanında 555’inci, Çevre Bilimleri Alanında 602’inci, Sanat ve Beşeri Bilimler Alanında 632’inci, Tarım ve Biyolojik Bilimler Alanında 637’inci, Fizik ve Astronomi Bilimleri Alanında 646’ıncı sırada yerini aldı. SCImagoInstitutionsRankings 2022 Türkiye Sıralamasında ÇOMÜ 49’uncu, dünya üniversiteleri tüm alanlar sıralamasın da ise 722’inci oldu.

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