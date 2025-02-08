Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 392 yolcuya hizmet verdi

Çanakkale Havalimanı'ndan Ocak ayında, 10 bin 392 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 10 bin 392 oldu.

Ocak ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 310'a ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 96 ton olarak hesaplandı.