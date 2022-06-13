Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bayramiç'te meydana geldi. İsmail Kavak'ın (38) kullandığı 17 TC 646 plakalı otomobil ile Doğukan Varlı yönetimindeki 17 TC 686 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Ozan Oral yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ozan Oral'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-06-13 10:51:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.