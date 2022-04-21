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Canan Ergüder: Kenan ile ölümden döndük!

Canan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı. Yolda yağmura yakalandıklarını ifade eden ünlü oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı" dedi

HABERTURK.COM
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder (44), sağlığına kavuştu. Şu sıralar Show TV'nin sevilen dizisi 'Oğlum'da 'Demet' karakterine hayat veren Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlattı.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "ÖLÜMDEN DÖNDÜK!"

    Geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken başlarından geçen bir olayı ile getiren Canan Ergüder, "Yolda yağmura yakalandık. Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı." şeklinde konuştu.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM"

    İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;

    * İyiyim, 6. tetkiklerim yapıldı. Her şey yolunda.

    * Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü...
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"

    * Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum.

    * Kenan’ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor.

    * İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "BALERİN OLAMAYINCA OYUNCULUĞA GEÇTİM"

    * Ben uzun yıllar bale yaptım, balerin olmayacağımı anlayınca da oyunculuğa geçtim. Bu kararı aldığım zaman 14 yaşımdaydım.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    KANSERİ YENDİ

    Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ergüder, Show TV'nin bir umut hikayesini anlatan 'Oğlum' adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

    Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuşmuştu.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "NEFES ALAMIYOR GİBİ HİSSETTİM"

    "Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum." diyen Canan Ergüder, "İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissettim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel halimi hiç görmedim zaten." ifadelerini kullanmıştı.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "KEL OLMAK BAYAĞI YAKIŞTI"

    Ergüder, "Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak bayağı yakıştı’ diye düşündüm." demişti.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    "TETKİKLERİMİ YAPTIRDIM"

    Daha önce Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Canan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım." diye konuşmuştu.

    "BU BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL!"

    Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç." ifadelerini kullanmıştı.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    CANAN ERGÜDER HAKKINDA

    Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977'de İstanbul doğdu. Ergüder, Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine "Franklin and Marshall College"da başlayıp, daha sonra "The New School University Actors Studio Drama Program"da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Canan Ergüder, ayrıca "London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi"ne katıldı.

    Ergüder, Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu "Actors Studio"nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp, Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.
  • Canan Ergüder: Kenan Ece ile ölümden döndük! - Magazin haberleri

    Canan Ergüder, 2007 yılında International Hoboken Film Festival'inde "Shooting Johnson Roebling" adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" için "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

    Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızı olan oyuncu, bir dönem "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide rol almıştı. Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ise "Menajerimi Ara"da "Feris" karakterini canlandırmıştı.

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