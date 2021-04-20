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Canan Kaftancıoğlu'nun Aylan Kürdi fotoğrafıyla yaptığı 128 milyar dolar paylaşımına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili tartışmalara ilişkin sosyal medya mesajında Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran ve bütün dünyanın yüreğini sızlatan Aylan bebeğin fotoğrafını kullanması tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Vicdansızlık ve ayıp" dedi

Canan Kaftancıoğlu'nun Aylan Kürdi fotoğrafıyla yaptığı 128 milyar dolar paylaşımına tepki
HABERTURK.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Canana Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi tartışmalarına ilişkin '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, paylaşımında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafının da bulunduğu görselleri kullandı. Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer aldı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı tepki çekti.

KALIN: AYIPTIR, GÜNAHTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.

GÜL: KİRLİ SİYASETE ALET

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek" ifadesini kullandı.

SELÇUK: VİCDANLARI KARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise tepkisini, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil" sözleriyle dile getirdi.

ÇELİK: KARANLIK ZİHNİYET

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç. Utanma duygusu olana ömür boyu yeter. Nasıl karanlık bir zihniyet bu" dedi.

KABAKTEPE: İFTİRA İÇİN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, Twitter'da gösterdiği tepkisinde "Eğer birisi gün gibi ortada olan gerçeklere karşı çıkıyorsa, uydurmaca siyasetine cennetlik masum Aylan bebeği alet ediyorsa, iftirasını anlatmak için “ajans” üretimi sanal fotoğraflardan medet umuyorsa, zihin ve utanç duygusunun katılaşması illetine düçar olmuş demektir" ifadelerini kullandı.

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