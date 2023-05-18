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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
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Canavar 25 Mayıs'ta Oyun Atölyesi'nde

İki Tiyatro'nun ilk oyunu Canavar'ın prömiyeri geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Yazarlığını ve rejisini Tunç Şahin'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda sevilen oyuncular Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal'ın yer aldığı oyun, seyirciden geçer not aldı. Yıllardır karşılaşmamış üç kuzen arasında yaşanan bir yüzleşme gecesinin hikayesini anlatan oyun; 25 Mayıs'ta Oyun Atölyesi'nde izleyici ile buluşacak. Canavar, 1 Haziran'da Alan Kadıköy'de, 7 Haziran'da Zorlu PSM %100 Studio'da ve 9 Haziran'da Fişekhane'de sahnelenecek

Canavar 25 Mayıs'ta Oyun Atölyesi'nde
HABERTURK.COM

Beyazperde ve dijital platformlarda yer alan İnsanlar İkiye Ayrılır, 7 Yüz, Karışık Kaset gibi işleriyle tanınan yazar-yönetmen Tunç Şahin'in tiyatro için kaleme aldığı ilk oyun Canavar 25 Mayıs Perşembe akşamı Oyun Atölyesi'nde sahnelencek.

Ortak bir travmaya farklı tepkiler vermiş üç kuzeninin hikayesini anlatan oyunun kadrosunda Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal yer alıyor.

CANAVAR OYUNU HAKKINDA...

Bir imza günü için küçük bir Anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez (Hakan Emre Ünal) yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı (Tülin Özen) ve Derya'yı (Gülçin Kültür Şahin) ziyaret eder.

Kız kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal'in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri 'Kapama'yı yapmaya karar verir.

Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal'in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar.

Tek perde – 80 dk

Yazan & Yöneten: Tunç Şahin

Yardımcı Yönetmen: Ömer Güneş

Oyuncular: Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin, Hakan Emre Ünal

Sahne Tasarım: Aslı Dadak, Barış Yıkılmaz

Işık Tasarım: Yasin Gültepe

Ses Tasarım: Safa Hendem

Reji Asistanları: Şevval Öztay, Mislina Kurtuldu

Kostüm Tasarım: Emre Donmaz

Yapım: İki Tiyatro

Yapımcılar: Ersan Çongar & Mine Güler

Uygulayıcı Yapımcı: Elif Özge Maltepe

OYUN TAKVİMİ

25 Mayıs Oyun Atölyesi

1 Haziran – Alan Kadıköy

7 Haziran – Zorlu PSM %100 Studio

9 Haziran - Fişekhane

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