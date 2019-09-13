Harbiye Açıkhava’nın klasikleşmiş isimlerinden Candan Erçetin, eşsiz repertuvarı ve muhteşem sesiyle sezonun son açıkhava konserini 13 Eylül Cuma akşamı verecek.
Serinin açılışını 9 Temmuz akşamı verdiği konserle yapan ve muhteşem performansıyla ayakta alkışlanan Erçetin, eğlenceli sahnesi, şık dekoru ve orkestrasıyla dinleyicilerine yine doyumsuz bir akşam yaşatacak.
Farklı coğrafyalardan eşsiz tınıları dinleyicileriyle buluşturan usta sanatçı, bu sezon Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde vereceği son konserde hayranlarına özel sürprizlerle sahnede olacak.
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