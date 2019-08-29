31 Mart 2018'de gerçekleşen olağan genel kurulda Candan Erçetin'in yönetim kurulu başkanlığına seçilmesiyle yeni bir döneme başlayan MSG, çalışma şartlarına gösterdiği özenin bir göstergesi olarak çalışanlarının sendikalı olmasına olanak sağladı.

50'ye yakın MSG çalışanlarının sendikalı olmasından duyduğu mutluluğu belirten MSG Yönetim Kurulu Başkanı Candan Erçetin konuya ilişkin şunları söyledi; "MSG'de çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili kurum olarak baştan beri koruduğumuz özenli yaklaşım gereği, onların sadece Türkiye ortalamasının üzerinde maddi koşullara sahip olmasıyla yetinmemiz söz konusu olamazdı. Yeni dönemde birlikte her zamankinden çok ve farklı çalışacağız, bu yüzden herkesin işine odaklanması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sendikalı arkadaşlarımızı kutluyorum."